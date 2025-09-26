Inscription
Colombie

A préciser, Michelin

Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Carthagène des Indes, Parc national Tayrona, Le Guaviare... - Les coups de coeur : Observer les baleines à bosse à Nuquí ; Embrasser la vue sur Bogotá ; Arpenter le désert de la Tatacoa... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : A cheval dans le parc de San Augustín ; Faire le plein d'aventures en Amazonie ; Cours de cuisine à Carthagène... - Des suggestions d'itinéraires : L'essentiel de la Colombie en 15 jours ; Le Triangle du café en 12 jours ; Le grand tour de la Colombie en 28 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Les plus : + de 50 promenades et circuits - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Ce guide est divisé en 8 micro-régions : Bogota et ses environs ; Les Andes du Nord-Est ; La région paisa ; La côte caraïbe ; La côte pacifique ; Le Sud-Ouest ; Les Llanos ; L'Amazonie. Pensez à utilisez en complément notre Carte National Colombie n°806. MICHELIN vous GuideVert le Monde de vos rêves !

Chez Michelin

Paru le 26/09/2025

492 pages

25,95 €

9782067269941
