Cambodge, Laos

A préciser, Michelin

ActuaLitté
Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Luang Prabang, Vat Phu, Kampot... - Les coups de coeur : Embarquer pour une balade à travers le village flottant de Kampong Luong ; Randonner dans la jungle des Cardamomes ; Tenter de percer le mystère de la plaine des Jarres... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Excursion dans la campagne sur un train de bambou ; A la découverte des dauphins de l'Irrawaddy ; Un bol de nature à KuangSi... - Des suggestions d'itinéraires : Combiné Cambodge/Laos en 21 jours ; Le Cambodge au fi l de l'eau en 9 jours ; Les incontournables du Laos en 12 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Ce guide est divisé en 2 parties : Découvrir le Cambodge et Découvrir le Laos. Pensez à utilisez en complément notre Carte National Laos Cambodge n°770. MICHELIN vous GuideVert le Monde de vos rêves !

A préciser, Michelin

Michelin

Genre

Cambodge

Cambodge, Laos

A préciser, Michelin

Paru le 26/09/2025

564 pages

Michelin

23,95 €

9782067269934
