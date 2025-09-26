Inscription
#Essais

Maroc

A préciser, Michelin

ActuaLitté
Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Fès, Tafraoute, Essaouira... - Les coups de coeur : Retrouver un créateur de génie au musée Yves Saint Laurent ; Flâner dans le palais d'un pacha ; Rencontrer les artisans dans la médina de Meknès... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Le souk aux chameaux de Guelmim ; La plage d'Agadir ; Le désert sous la tente à Mhamid... - Des suggestions d'itinéraires : Marrakech et le Haut Atlas en 7 jours ; Casablanca et la côte atlantique en 7 jours ; Vallées du Sud et désert en 12 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Ce guide est divisé en 8 micro-régions : Tanger, la côte méditerranéenne et le Rif ; Rabat et la côte atlantique Nord ; Casablanca et la côte atlantique Sud ; Fès et le Moyen Atlas ; Marrakech et le Haut Atlas ; Ouarzazate et les vallées du Sud ; Agadir et l'Anti-Atlas ; Le Grand Sud. Pensez à utilisez en complément notre Carte National Maroc n°742. MICHELIN vous GuideVert le Monde de vos rêves !

Par A préciser, Michelin
Chez Michelin

|

Auteur

A préciser, Michelin

Editeur

Michelin

Genre

Maroc

Maroc

A préciser, Michelin

Paru le 26/09/2025

616 pages

Michelin

20,95 €

9782067269910
