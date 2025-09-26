Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Lac et caldeira du mont Batur, Borobudur, Ile de Belitung... - Les coups de coeur : Se baigner avec les poissons à Bunaken ; Embarquer sur une pirogue ; Partir en expédition dans la jungle du parc national d'Ujung Kulon... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Balade ornithologique dans les rizières ; Plongée aux Gili ; Face à face avec les orang-outans du parc Gunung Leuser ... - Des suggestions d'itinéraires : Le meilleur de Bali en 10 jours ; Java, Bali, Sulawesi en 21 jours ; Flores, Lombok, Bali en 21 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Ce guide est divisé en 6 micro-régions : Java ; Bali ; Lombok ; Flores ; Sumatra ; Sulawesi. Pensez à utilisez en complément notre Carte Zoom Bali-Lombok n°190 et notre Guide Vert Week&GO Bali-Lombok. MICHELIN vous GuideVert le Monde de vos rêves !