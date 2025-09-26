Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Palm Beach, Parc national des Everglades, Walt Disney World Resort... - Les coups de coeur : Plonger dans Venetian Pool ; Pousser la porte d'une "botanica" ; En savoir plus sur la culture du coton à Kingsley Plantation... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Loisirs nautiques dans les Keys. ; Ambiance de la brousse au Lion Country Safari ; St Augustine Alligator Farm... - Des suggestions d'itinéraires : La côte ouest en 2 semaines ; La côte est en 3 semaines ; Hors des sentiers battus en 9 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Les plus : Tous les parcs d'attractions en détail - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Ce guide est divisé en 7 micro-régions : Miami, le Sud-Est et les Everglades ; Les Keys ; La côte sud-ouest ; Orlando et la Space Coast ; Tampa Bay et la Nature Coast ; Le Nord-Est ; Le Nord-Ouest. Pensez à utilisez en complément notre Carte Zoom Le Sud Américain n°177 et la Carte Régional Southeastern USA n°584. MICHELIN vous GuideVert le Monde de vos rêves !