Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Atlas France 2026 Plastifié

A préciser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'Atlas routier et touristique France Plastifié 2026 , la garantie de la cartographie Michelin alliée à une haute résistance : - Mise à jour 2026 - Une cartographie lisible et précise - Echelle : 1/250 000 (1 cm = 2, 5 km) - Reliure : Spirale - Grâce à son support plastifié, il résiste à l'eau et on peut même dessiner (et effacer) son itinéraire : Idéal pour préparer et suivre son voyage ! - Les plus : indications des zones de danger (fortes pentes, parcours dangereux...), sélection MICHELIN des routes pittoresques (avec beaux panoramas) et des principaux sites touristiques du Guide Vert MICHELIN - Plans de ville & agglomérations Pensez à utiliser en complément notre Carte National France, notre collection de Guides Verts des Régions de France et de Guides Verts Week&Go en France. Avec l'Atlas MICHELIN voyagez en toute tranquillité !

Par A préciser
Chez Michelin

|

Auteur

A préciser

Editeur

Michelin

Genre

Monde

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Atlas France 2026 Plastifié par A préciser

Commenter ce livre

 

Atlas France 2026 Plastifié

A préciser

Paru le 26/09/2025

304 pages

Michelin

25,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782067269460
9782067269460
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.