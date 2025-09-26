Atlas France 2026 Plastifié

L'Atlas routier et touristique France Plastifié 2026 , la garantie de la cartographie Michelin alliée à une haute résistance : - Mise à jour 2026 - Une cartographie lisible et précise - Echelle : 1/250 000 (1 cm = 2, 5 km) - Reliure : Spirale - Grâce à son support plastifié, il résiste à l'eau et on peut même dessiner (et effacer) son itinéraire : Idéal pour préparer et suivre son voyage ! - Les plus : indications des zones de danger (fortes pentes, parcours dangereux...), sélection MICHELIN des routes pittoresques (avec beaux panoramas) et des principaux sites touristiques du Guide Vert MICHELIN - Plans de ville & agglomérations Pensez à utiliser en complément notre Carte National France, notre collection de Guides Verts des Régions de France et de Guides Verts Week&Go en France. Avec l'Atlas MICHELIN voyagez en toute tranquillité !