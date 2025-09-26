Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

L'écho des Nymphéas

Claire Bernardi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Claude Monet consacre les dernières années de sa vie à peindre plus de 250 toiles de son bassin des nymphéas à Giverny. Quelques mois après sa mort, et conformément à son souhait, huit panneaux monumentaux sont exposés au musée de l'Orangerie de manière permanente. En écho aux Nymphéas, ce livre propose une promenade en mots et en peinture dans les pas du maître. Extraits de textes littéraires, correspondances, poèmes, citations ou encore articles publiés au début du XXe siècle accompagnent l'oeuvre unique et fascinante de Claude Monet. Un voyage sensible et poétique.

Par Claire Bernardi
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Claire Bernardi

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Impressionnisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'écho des Nymphéas par Claire Bernardi

Commenter ce livre

 

L'écho des Nymphéas

Claire Bernardi

Paru le 26/09/2025

160 pages

Editions de la Martinière

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040122609
9791040122609
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.