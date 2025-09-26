L'écho des Nymphéas

Claude Monet consacre les dernières années de sa vie à peindre plus de 250 toiles de son bassin des nymphéas à Giverny. Quelques mois après sa mort, et conformément à son souhait, huit panneaux monumentaux sont exposés au musée de l'Orangerie de manière permanente. En écho aux Nymphéas, ce livre propose une promenade en mots et en peinture dans les pas du maître. Extraits de textes littéraires, correspondances, poèmes, citations ou encore articles publiés au début du XXe siècle accompagnent l'oeuvre unique et fascinante de Claude Monet. Un voyage sensible et poétique.