#Manga

The Elusive Samurai Tome 17

Yusei Matsui, Yukio Reuter, Eric Montésinos

ActuaLitté
Face à la formidable puissance de Toki Yoritô, les troupes de Tokiyuki ne parviennent pas à exécuter leur plan d'évasion et se retrouvent en fâcheuse posture. C'est alors qu'Akiie apparaît dans toute sa splendeur sur le champ de bataille, au son d'une musique élégante. La bataille, qui se transforme en festival coloré, se dirige vers son dénouement ! Mais alors que Tokiyuki et les siens franchissent la porte de Fuwa, un assassin glacial, envoyé par la capitale, se met en travers de leur route...

Par Yusei Matsui, Yukio Reuter, Eric Montésinos
Chez Dargaud

|

Auteur

Yusei Matsui, Yukio Reuter, Eric Montésinos

Editeur

Dargaud

Genre

Shonen/garçon

The Elusive Samurai Tome 17

Yusei Matsui trad. Yukio Reuter

Paru le 26/09/2025

200 pages

Dargaud

7,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

