The Elusive Samurai Tome 17

Face à la formidable puissance de Toki Yoritô, les troupes de Tokiyuki ne parviennent pas à exécuter leur plan d'évasion et se retrouvent en fâcheuse posture. C'est alors qu'Akiie apparaît dans toute sa splendeur sur le champ de bataille, au son d'une musique élégante. La bataille, qui se transforme en festival coloré, se dirige vers son dénouement ! Mais alors que Tokiyuki et les siens franchissent la porte de Fuwa, un assassin glacial, envoyé par la capitale, se met en travers de leur route...