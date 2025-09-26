Inscription
#Roman francophone

La Baronne de minuit

Isabelle Duquesnoy

ActuaLitté
Après L'Oiseleuse de la Reine, le second volet de la saga féroce et charnelle du CHATEAU DES SOUPIRS ! 1789. Le coeur brisé, Liselotte de Beaupré doit quitter Narong, son mystérieux amant venu du Siam, et fuir son domaine menacé par les révolutionnaires. Démunie et seule, elle cherche à gagner l'Angleterre, comme tant d'autres aristocrates terrorisés. Lorsqu'au prix de combines honteuses, la baronne déchue débarque enfin à Londres, elle devient une proie à la merci d'employeurs cupides et implacables. Jusqu'au jour où, engagée comme préceptrice par un Lord naturaliste du roi George III, elle s'attache à une merveilleuse petite fille condamnée à ne vivre que la nuit... Dans l'étrange manoir peuplé d'ombres et d'animaux empaillés, Liselotte semble avoir trouvé un havre de paix. Mais sa vraie famille lui manque cruellement. Pourra-t-elle réaliser son rêve fou de regagner la France pour revoir Narong ? De gouverner enfin librement son domaine autant quesa vie de femme ? Diplômée d'histoire et de restauration du patrimoine, Isabelle Duquesnoy est l'autrice de romans historiques à succès, parmi lesquels L'Embaumeur et La Redoutable Veuve Mozart, salués par la critique et récompensés par de nombreux prix.

Par Isabelle Duquesnoy
Chez Verso

|

Auteur

Isabelle Duquesnoy

Editeur

Verso

Genre

Renaissance

Retrouver tous les articles sur La Baronne de minuit par Isabelle Duquesnoy

Commenter ce livre

 

La Baronne de minuit

Isabelle Duquesnoy

Paru le 26/09/2025

480 pages

Verso

21,90 €

9782386432538
