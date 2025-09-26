La Baronne de minuit

Après L'Oiseleuse de la Reine, le second volet de la saga féroce et charnelle du CHATEAU DES SOUPIRS ! 1789. Le coeur brisé, Liselotte de Beaupré doit quitter Narong, son mystérieux amant venu du Siam, et fuir son domaine menacé par les révolutionnaires. Démunie et seule, elle cherche à gagner l'Angleterre, comme tant d'autres aristocrates terrorisés. Lorsqu'au prix de combines honteuses, la baronne déchue débarque enfin à Londres, elle devient une proie à la merci d'employeurs cupides et implacables. Jusqu'au jour où, engagée comme préceptrice par un Lord naturaliste du roi George III, elle s'attache à une merveilleuse petite fille condamnée à ne vivre que la nuit... Dans l'étrange manoir peuplé d'ombres et d'animaux empaillés, Liselotte semble avoir trouvé un havre de paix. Mais sa vraie famille lui manque cruellement. Pourra-t-elle réaliser son rêve fou de regagner la France pour revoir Narong ? De gouverner enfin librement son domaine autant quesa vie de femme ? Diplômée d'histoire et de restauration du patrimoine, Isabelle Duquesnoy est l'autrice de romans historiques à succès, parmi lesquels L'Embaumeur et La Redoutable Veuve Mozart, salués par la critique et récompensés par de nombreux prix.