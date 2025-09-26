Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Finding Mr Write

Kelley Armstrong, Amélie Foulatier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Daphne McFadden, autrice encore méconnue du grand public, cherche à faire publier son premier roman avec peine. Soupçonnant que son genre en soit la cause, elle décide alors de se faire passer pour un homme (un vrai de vrai comme elle dit, macho à souhait, un bûcheron de Vancouver)... et l'impensable se produit : toutes les maisons d'édition s'arrachent enfin son manuscrit et font grimper les enchères, pour le plus grand bonheur de Daphne. Elle doit maintenant convaincre le monde entier qu'elle est un homme et engage donc Chris Stanton, aspirant acteur, pour jouer Zane Remington, l'alias qu'elle s'est créé. Entre Daphne et Chris, deux personnages aux caractères diamétralement opposés, la relation est tumultueuse, mais l'alchimie est là.

Par Kelley Armstrong, Amélie Foulatier
Chez Editions 365

|

Auteur

Kelley Armstrong, Amélie Foulatier

Editeur

Editions 365

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Finding Mr Write par Kelley Armstrong, Amélie Foulatier

Commenter ce livre

 

Finding Mr Write

Kelley Armstrong trad. Amélie Foulatier

Paru le 26/09/2025

416 pages

Editions 365

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383827801
9782383827801
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.