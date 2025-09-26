Finding Mr Write

Daphne McFadden, autrice encore méconnue du grand public, cherche à faire publier son premier roman avec peine. Soupçonnant que son genre en soit la cause, elle décide alors de se faire passer pour un homme (un vrai de vrai comme elle dit, macho à souhait, un bûcheron de Vancouver)... et l'impensable se produit : toutes les maisons d'édition s'arrachent enfin son manuscrit et font grimper les enchères, pour le plus grand bonheur de Daphne. Elle doit maintenant convaincre le monde entier qu'elle est un homme et engage donc Chris Stanton, aspirant acteur, pour jouer Zane Remington, l'alias qu'elle s'est créé. Entre Daphne et Chris, deux personnages aux caractères diamétralement opposés, la relation est tumultueuse, mais l'alchimie est là.