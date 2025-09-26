Inscription
Calendrier hebdomadaire

A préciser, Editions 365

ActuaLitté
Un agenda conçu pour simplifier l'organisation des familles. Son format pratique permet une utilisation classique ou murale pour une vue d'ensemble optimale du planning. - Planification hebdomadaire sur une double-page, de janvier à décembre 2026. - 6 colonnes dédiées pour organiser les emplois du temps de chaque membre de la famille. - Format spirale pour une ouverture à plat et une utilisation facile. - Listes intégrées pour les courses et les tâches à ne pas oublier. - Système d'accroche avec élastique pour le transformer en organiseur mural.

Par A préciser, Editions 365
Editions 365

|

Auteur

A préciser, Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

Calendrier hebdomadaire

A préciser, Editions 365

Paru le 26/09/2025

112 pages

Editions 365

12,95 €

ActuaLitté
9782383827696
© Notice établie par ORB
