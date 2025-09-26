365 jours en compagnie des fleurs

Chaque jour, laissez-vous émerveiller par les plus belles fleurs de France et d'Europe ! De l'aubépine au sureau, en passant par la violette et l'anémone, découvrez tous les jours une anecdote sur leur histoire, leur nom, leur culture ou encore leur utilisation. Qu'elles soient sauvages ou qu'elles poussent dans vos jardins, les fleurs n'auront plus aucun secret pour vous ! Un beau calendrier à spirales vendu dans un bel étui : parfait pour les cadeaux de fin d'année ! Le petit plus : le doré sur la couverture de l'étui ! Calendrier sur chevalet, de janvier à décembre. Format : 13, 5 x 13, 3 cm / 320 pages