365 jours en compagnie des fleurs

A préciser, Jean-Michel Groult

ActuaLitté
Chaque jour, laissez-vous émerveiller par les plus belles fleurs de France et d'Europe ! De l'aubépine au sureau, en passant par la violette et l'anémone, découvrez tous les jours une anecdote sur leur histoire, leur nom, leur culture ou encore leur utilisation. Qu'elles soient sauvages ou qu'elles poussent dans vos jardins, les fleurs n'auront plus aucun secret pour vous ! Un beau calendrier à spirales vendu dans un bel étui : parfait pour les cadeaux de fin d'année ! Le petit plus : le doré sur la couverture de l'étui ! Calendrier sur chevalet, de janvier à décembre. Format : 13, 5 x 13, 3 cm / 320 pages

Par A préciser, Jean-Michel Groult
Chez Editions 365

|

Auteur

A préciser, Jean-Michel Groult

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

365 jours en compagnie des fleurs

A préciser, Jean-Michel Groult

Paru le 26/09/2025

372 pages

Editions 365

14,99 €

9782383827450
