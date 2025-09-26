Inscription
#Bande dessinée

Dessiner et raconter en BD

Maxime Péroz

Apprendre tout en s'amusant, c'est une affaire sérieuse qu'il ne faut pas prendre à la légère ! Dans ce livre ludique ponctué d'exercices, le héros de cette méthode originale vous invite à découvrir le plaisir de raconter des histoires en images ! La bande dessinée est un terrain de jeu immense, dont les règles vous sont dévoilées ici avec humour et décontraction. Tout au long de ces pages consacrées à la narration séquentielle, l'autre nom savant de la BD, apprenez pas à pas les règles de base pour harmoniser vos compositions, varier les points de vue, structurer et rythmer un récit dans le temps, jouer avec le rapport texte/image, jusqu'à réaliser vous-même vos propres BD. Alors maintenant, munissez-vous d'un crayon. Attention : 3, 2,1... Souriez et dessinez ! C'est parti !

Par Maxime Péroz
Chez Mango Editions

|

Auteur

Maxime Péroz

Editeur

Mango Editions

Genre

Editions et techniques de la B

Dessiner et raconter en BD

Maxime Péroz

Paru le 26/09/2025

112 pages

Mango Editions

20,95 €

9782317037887
