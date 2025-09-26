Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Pico Ruivo, Belvédère du pico do Arieiro, Cap Girão... - Les coups de coeur : Barboter dans les piscines naturelles de Porto Moniz ; Entendre le souffle puissant d'une baleine à quelques dizaines de mètres de son bateau ; Apprendre à préparer la poncha... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger. - Des suggestions d'itinéraires : Madère en 3 jours Retrouvez également : - De nombreux plans détaillés. - Un plan d'ensemble détachable pour retrouver les adresses et les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition. Pensez à utilisez en complément notre Carte National n°733, notre Carte Régional Madère n°594 et notre Guide Vert Portugal.