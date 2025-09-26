Inscription
Rajasthan

A préciser, Michelin

Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Jaisalmer, Taj Mahal, Pink City - Jaipur... - Les coups de coeur : Embarquer sur le lac Pichola à Udaipur ; Méditer à Ranakpur dans le temple d'Adinatha ; Débusquer un tigre dans le parc de Ranthambore... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Grimper au palais du maharaja ; Safari dans le parc animalier de Sariska ; Son et lumière sur le Fort rouge... - Des suggestions d'itinéraires : Le Rajasthan en voiture en 12 jours ; Le Rajasthan à petite vapeur en 15 jours ; le grand tour du Rajasthan en 21 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Les plus : 19 circuits et promenades - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Ce guide est divisé en 4 micro-régions : Les villes mogholes ; L'Est et le Nord ; Le Nord-Ouest ; Le Sud. MICHELIN vous GuideVert le Monde de vos rêves !

Rajasthan

Paru le 26/09/2025

467 pages

Michelin

24,95 €

9782067269880
