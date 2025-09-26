Inscription
Costa Rica

A préciser, Michelin

Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Volcan Irazú, Bahía Ballena, Tortuguero... - Les coups de coeur : Faire le plein de nature dans la vallée de Sarapiquí ; Pagayer dans les eaux tourbillonnantes du Río Pacuare ; Parcourir à son rythme le sud de la côte Caraïbe à vélo... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Jeux aquatiques dans les eaux chaudes du volcan Arenal ; Exploration de la mangrove du Río Sierpe en bateau ; Tyrolienne dans la forêt tropicale... - Des suggestions d'itinéraires : L'essentiel du Costa Rica en 15 jours ; Le Costa Rica côté caraïbe en 8 jours ; Le grand tour du Costa Rica en 3 semaines... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Les plus : + de 50 randonnées, circuits et excursions - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Ce guide est divisé en 6 micro-régions : La Vallée centrale ; Les plaines du Nord ; Le Guanacaste et la péninsule de Nicoya ; La côte Pacifique centrale ; Le Pacifique sud ; La côte Caraïbe. Pensez à utilisez en complément notre Carte National Costa Rica n°804. MICHELIN vous G uide V ert le Monde de vos rêves !

Par A préciser, Michelin
Chez Michelin

|

Auteur

A préciser, Michelin

Editeur

Michelin

Genre

Costa-Rica

Costa Rica

A préciser, Michelin

Paru le 26/09/2025

384 pages

Michelin

26,95 €

9782067269866
