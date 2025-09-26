Inscription
#Essais

4 heures pour hacker son corps

Timothy Ferriss

Reprenez votre corps en main et décuplez vos performances sans efforts inutiles ! 4 Heures pour hacker son corps est le fruit d'une enquête visant à révéler tous les secrets du corps humain. Obtenir des résultats concrets en modifiant très légèrement votre hygiène de vie, c'est possible : perdre du poids durablement et sans danger grâce à certaines combinaisons alimentaires, prévenir le gain de graisse malgré les excès, gagner en masse musculaire sans stéroïdes, être complètement reposé en dormant moins ou retrouver sa libido... autant de sujets abordés de manière très pratique et assortis d'exercices. Ne cherchez plus les réponses dans la génétique ou la discipline : pour atteindre vos objectifs, il vous faut le bon protocole et 4 heures par semaine ! Après avoir révolutionné l'approche du travail avec son best-seller La Semaine de 4 heures , traduit en trente-cinq langues et vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde, Timothy Ferriss , qu'on surnomme le "Superman de la Silicon Valley" , applique sa méthode hors norme au corps. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Pascal Loubet et Isabelle Saint-Martin

Par Timothy Ferriss
Chez Points

Auteur

Timothy Ferriss

Editeur

Points

Genre

Réussite personnelle

4 heures pour hacker son corps

Timothy Ferriss

Paru le 26/09/2025

896 pages

Points

11,95 €

9791041424733
