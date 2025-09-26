Inscription
Blanc

Michel Pastoureau

Blanc Pour les sciences humaines, le blanc est une couleur à part entière, au même titre que le rouge, le bleu, le vert ou le jaune. De l'Antiquité jusqu'au coeur du Moyen Age, il a même constitué, avec le rouge et le noir, une triade chromatique jouant un rôle de premier plan dans la vie quotidienne et dans le monde des représentations. Dans ce sixième opus consacré à l'histoire culturelle des couleurs en Europe, Michel Pastoureau parcourt tous les aspects de cette couleur et en retrace la richesse symbolique, bien plus positive que négative : couleur des dieux, du Christ et des rois, elle s'apparente autant à la pureté qu'à la paix, la sagesse ou la propreté. Michel Pastoureau Historien, spécialiste des couleurs, des images, des emblèmes et du bestiaire, il est directeur d'études émérite de l'Ecole pratique des hautes études, où il a occupé pendant trente-sept ans à la chaire d'histoire de la symbolique occidentale. Il a publié de nombreux ouvrages, dont plusieurs ont été traduits dans une trentaine de langues.

Par Michel Pastoureau
Chez Points

Auteur

Michel Pastoureau

Editeur

Points

Genre

Iconographie

Blanc

Michel Pastoureau

Paru le 26/09/2025

240 pages

Points

9,30 €

9791041421244
