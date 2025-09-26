Inscription
Les tracteurs

Jonathan Whitlam

Depuis l'invention du tracteur à moteur à explosion de John Froelich en 1892 jusqu'au John Deere 8R410, tracteur sans conducteur commercialisé en 2023, cet ouvrage nous propose une exploration de ces machines qui ont révolutionné l'agriculture. Entre ces deux périodes, des années 20 jusqu'aux années 90, l'auteur présente de nombreux modèles parmi les plus connus au monde, notamment le New Holland Agriculture, le Fendt, le Valtra ou encore le Lamborghini, en passant par les premiers modèles produits en série, le Fordson d'Henry Ford et le Massey-Ferguson MF35. Ce livre de référence, richement illustré de plus de 180 photos, relate l'évolution technique et le fonctionnement de ces engins fascinants.

Par Jonathan Whitlam
Chez Editions de l'Imprévu

Auteur

Jonathan Whitlam

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Véhicules utilitaires

Les tracteurs

Jonathan Whitlam

Paru le 03/10/2025

224 pages

Editions de l'Imprévu

25,95 €

9791029511110
