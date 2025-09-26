Les tracteurs

Depuis l'invention du tracteur à moteur à explosion de John Froelich en 1892 jusqu'au John Deere 8R410, tracteur sans conducteur commercialisé en 2023, cet ouvrage nous propose une exploration de ces machines qui ont révolutionné l'agriculture. Entre ces deux périodes, des années 20 jusqu'aux années 90, l'auteur présente de nombreux modèles parmi les plus connus au monde, notamment le New Holland Agriculture, le Fendt, le Valtra ou encore le Lamborghini, en passant par les premiers modèles produits en série, le Fordson d'Henry Ford et le Massey-Ferguson MF35. Ce livre de référence, richement illustré de plus de 180 photos, relate l'évolution technique et le fonctionnement de ces engins fascinants.