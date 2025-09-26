Du Pays basque aux confins du Gers, de l'Adour à l'Entre-deux-Mers en passant par le Bazadais, la forêt landaise, le Lot-et-Garonne et la Dordogne, le pigeon ramier (Columba palumbus) , appelé palombe au sud de la Loire, fascine de nombreux chasseurs chaque automne, vers le mois d'octobre. Au milieu des bois, les yeux rivés au ciel, ces passionnés sont atteints du "Mal bleu" , la fameuse "palombite" , le mal de la palombe, qui se transmet au fil des générations. Toucher à ce patrimoine culturel serait une hérésie. Sur la route des palombes invite le lecteur à mieux connaître cet oiseau migrateur, autrefois considéré comme exclusivement sylvestre, et qui colonise désormais les villes jusqu'à devenir nuisible en certains endroits. Chasses traditionnelles au filet et aux pantes, tir au pylône ou au posé sont autant de pratiques exercées par les paloumayres qui aspirent à un certain art de vivre.