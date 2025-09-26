Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Sur la route des palombes

A préciser, Jean-Michel Desplos

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Du Pays basque aux confins du Gers, de l'Adour à l'Entre-deux-Mers en passant par le Bazadais, la forêt landaise, le Lot-et-Garonne et la Dordogne, le pigeon ramier (Columba palumbus) , appelé palombe au sud de la Loire, fascine de nombreux chasseurs chaque automne, vers le mois d'octobre. Au milieu des bois, les yeux rivés au ciel, ces passionnés sont atteints du "Mal bleu" , la fameuse "palombite" , le mal de la palombe, qui se transmet au fil des générations. Toucher à ce patrimoine culturel serait une hérésie. Sur la route des palombes invite le lecteur à mieux connaître cet oiseau migrateur, autrefois considéré comme exclusivement sylvestre, et qui colonise désormais les villes jusqu'à devenir nuisible en certains endroits. Chasses traditionnelles au filet et aux pantes, tir au pylône ou au posé sont autant de pratiques exercées par les paloumayres qui aspirent à un certain art de vivre.

Par A préciser, Jean-Michel Desplos
Chez Sud Ouest editions

|

Auteur

A préciser, Jean-Michel Desplos

Editeur

Sud Ouest editions

Genre

Chasse

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sur la route des palombes par A préciser, Jean-Michel Desplos

Commenter ce livre

 

Sur la route des palombes

A préciser, Jean-Michel Desplos

Paru le 26/09/2025

144 pages

Sud Ouest editions

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782817712512
9782817712512
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.