Ma semaine organisée avec Niniwanted

Passez une année avec Bobby la grenouille et ses amis avec ce joli semainier ! Ce semainier vous propose une grande page par semaine avec de la place pour noter ses rendez-vous et activités de la semaine : dentiste, déjeuner ou sport, suivez votre emploi du temps de la semaine en un seul coup d'oeil ! Le plus : - Deux blocs de messages autocollants où vous pouvez noter les choses à faire ou importantes - Un bloc-notes détachable sur lequel inscrire votre liste de courses pour l'emporter avec vous L'outil idéal pour une bonne organisation, sans stress ! Illustré par Niniwanted Semainier sur 12 mois, une semaine par page, de janvier à décembre 2026. Format : 21 x 24 cm / 142 pages