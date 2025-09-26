365 jours pour les amoureux des oiseaux

Laissez-vous inspirer par les oiseaux de France ! Chaque jour, découvrez des informations sur les différentes espèces, des astuces pour les reconnaître, des anecdotes captivantes, des citations célèbres et de magnifiques photos. Qu'ils vivent dans nos forêts, nos étangs, nos jardins, ou qu'ils soient simplement de passage lors de leur migration, les oiseaux de nos régions n'auront plus de secrets pour vous ! Un beau calendrier à spirales vendu dans un bel étui : parfait pour les cadeaux de fin d'année ! Le petit plus : le doré sur la couverture de l'étui ! Calendrier sur chevalet, de janvier à décembre. Format : 13, 5 x 13, 3 cm / 320 pages