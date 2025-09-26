365 jours dans l'espace

Passez une année la tête dans les étoiles avec ce nouvel Almaniak Espace. Une fiche par jour pour découvrir l'espace au travers de très belles photographies de la NASA, toutes accompagnées d'anecdotes sur l'espace (astronautes, grandes missions spatiales, planètes, satellites, etc.) Un étui fourreau avec du doré et une couverture rigide pour plus de solidité et pour poser l'Almaniak sur son bureau. Calendrier éphéméride perpétuel, 1 page par jour, janvier à décembre sans jour Format 11 x 14, 5 / 320 pages