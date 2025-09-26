Inscription
365 jours dans l'espace

Editions 365, Christine Aubouin-Decroix

Passez une année la tête dans les étoiles avec ce nouvel Almaniak Espace. Une fiche par jour pour découvrir l'espace au travers de très belles photographies de la NASA, toutes accompagnées d'anecdotes sur l'espace (astronautes, grandes missions spatiales, planètes, satellites, etc.) Un étui fourreau avec du doré et une couverture rigide pour plus de solidité et pour poser l'Almaniak sur son bureau. Calendrier éphéméride perpétuel, 1 page par jour, janvier à décembre sans jour Format 11 x 14, 5 / 320 pages

Par Editions 365, Christine Aubouin-Decroix
Chez Editions 365

Auteur

Editions 365, Christine Aubouin-Decroix

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

365 jours dans l'espace

Editions 365, Christine Aubouin-Decroix

Paru le 26/09/2025

372 pages

Editions 365

14,99 €

9782383825227
