Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Superbeasts Tome 4

Nykken, Toy-e, Patrick Alfonsi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une mission de reconquête est lancée par l'humanité pour récupérer les zones de vie envahies par les Chymer. La grande opération est menée par le bureau gouvernemental avec la section 4 et ses "sorcières" mi-femme mi-monstre. Les combats s'intensifient autour du bâtiment de l'administration municipale, où humains et monstres s'affrontent sans relâche. Au coeur de ce chaos, un nouveau défi émerge avec l'apparition de "Keukegen" , une nouvelle créature mystérieuse qui se joint à la bataille, poussant le conflit vers son apogée et marquant un tournant décisif pour le sort de chaque camp.

Par Nykken, Toy-e, Patrick Alfonsi
Chez Véga

|

Auteur

Nykken, Toy-e, Patrick Alfonsi

Editeur

Véga

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Superbeasts Tome 4 par Nykken, Toy-e, Patrick Alfonsi

Commenter ce livre

 

Superbeasts Tome 4

Nykken, Toy-e trad. Patrick Alfonsi

Paru le 26/09/2025

244 pages

Véga

8,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379503832
9782379503832
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.