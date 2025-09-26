Superbeasts Tome 4

Une mission de reconquête est lancée par l'humanité pour récupérer les zones de vie envahies par les Chymer. La grande opération est menée par le bureau gouvernemental avec la section 4 et ses "sorcières" mi-femme mi-monstre. Les combats s'intensifient autour du bâtiment de l'administration municipale, où humains et monstres s'affrontent sans relâche. Au coeur de ce chaos, un nouveau défi émerge avec l'apparition de "Keukegen" , une nouvelle créature mystérieuse qui se joint à la bataille, poussant le conflit vers son apogée et marquant un tournant décisif pour le sort de chaque camp.