Bilbao et Saint-Sébastien

A préciser, Michelin

ActuaLitté
A la découverte de la ville en quelques jours Laissez-vous guider par notre sélection de sites étoilés , et Identifiez en un clin d'oeil les immanquables et nos coups de coeur. Découvrez 155 adresses pour se restaurer, déguster des pintxos prendre un verre, faire du shopping, sortir, se loger. Les conseils pratiques et les bons plans dénichés par nos auteurs. Des plans de quartiers et un plan d'ensemble détachable avec adresses et sites positionnés. Bilbao et Saint-Sébastien en 1, 2 ou 3 jours.

Par A préciser, Michelin
Chez Michelin

|

Auteur

A préciser, Michelin

Editeur

Michelin

Genre

Espagne

Bilbao et Saint-Sébastien

A préciser, Michelin

Paru le 26/09/2025

128 pages

Michelin

10,95 €

ActuaLitté
9782067269972
