Vietnam

A préciser, Michelin

Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Hanoi, Baie de Ha Long, Hoi An... - Les coups de coeur : Pédaler de tombeau en mausolée dans les environs de Hué ; Explorer les grottes de Phong Nha ; Ecarquiller les yeux entre Dong Van et Meo Vac pour ne pas perdre une miette du spectacle... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Kayak et nuit sur l'eau dans la baie de Ha Long ; Acrobaties et percussions à Hoi An ; Randonnée dans les rizières à Sapa... - Des suggestions d'itinéraires : Hanoi et la baie de Ha Long en 6 jours ; Le nord du Vietnam en 16 jours ; Du nord au sud : grande traversée du Vietnam en 21 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Ce guide est divisé en 6 micro-régions : Le delta du fleuve Rouge ; Le Haut Tonkin ; Le Centre ; Les Hauts Plateaux ; La région de Ho Chi Minh-Ville ; Le delta du Mékong. Pensez à utilisez en complément notre Carte National Vietnam n°770 .

A préciser, Michelin

Michelin

Vietnam

Paru le 26/09/2025

480 pages

24,95 €

