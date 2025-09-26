Inscription
#Essais

Guadeloupe

A préciser, Michelin

ActuaLitté
Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : La Soufrière ; Les Saintes ; Chutes du Carbet... - Les coups de coeur : Humer les riches parfums d'un rhum agricole de Marie Galante ; Découvrir la pointe des Châteaux à vélo ; Tenir la barre d'un voilier sur les eaux calmes de la mer des Caraïbes... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : En bateau accompagné des dauphins à St-François ; Avec les pandas roux du parc des Mamelles ; Baignade en famille à Ste-Anne... - Des suggestions d'itinéraires : La Guadeloupe d'ouest en est en 9 jours ; La Basse-Terre, les Saintes et Marie-Galante en 12 jours ; Les îles de Guadeloupe en 14 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Ce guide est divisé en 5 micro-régions : La Grande-Terre ; La Basse-Terre ; Les Saintes ; Marie-Galante ; La Désirade. Pensez à utilisez en complément notre Carte Zoom Guadeloupe n°137 et notre Guide Vert Week&GO Guadeloupe . MICHELIN vous G uide V ert le Monde de vos rêves !

Par A préciser, Michelin
Chez Michelin

|

Auteur

A préciser, Michelin

Editeur

Michelin

Genre

Guadeloupe

Guadeloupe

A préciser, Michelin

Paru le 26/09/2025

312 pages

Michelin

16,95 €

ActuaLitté
9782067269903
© Notice établie par ORB
