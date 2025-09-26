Atlas France 2026 Multiflex

L'Atlas routier et touristique France Multiflex 2026, la garantie de la cartographie Michelin allié à la praticité : - Mise à jour 2026 - Une cartographie lisible et précise - Echelle : 1/200 000 (1 cm = 2 km) - Grâce à sa reliure reliée exclusive, l'atlas est maniable et ultra solide, il peut même être complètement replié. Et la lecture de votre itinéraire est facilitée puisqu'il n'y a aucune coupure d'une page à l'autre ! - Les plus : carte des grands axes routiers en France, indications des zones de danger (fortes pentes, parcours dangereux...), sélection MICHELIN des routes pittoresques (avec beaux panoramas) et des principaux sites touristiques du Guide Vert MICHELIN - 40 plans de ville & agglomérations Pensez à utiliser en complément notre Carte National France, notre collection de Guides Verts des Régions de France et de Guides Verts Week&Go en France . Avec l'Atlas MICHELIN voyagez en toute tranquillité !