Calendrier 2026

Voici le secret de la joie : accueillir Dieu, Lui faire de la place, c'est-à-dire devenir la pauvre et humble crèche de Bethléem. Il faut donc retirer l'orgueil du coeur, éliminer l'égoïsme, abattre les murs de l'indifférence et du ressentiment. Le cardinal Comastri part de cette vérité - un fondement de notre foi et un pilier de plus de trente ans de son enseignement - pour accompagner chacun tout au long de la nouvelle année. Chaque mois, le calendrier propose une prière et une image d'un Saint différent, parmi les plus marquants, ayant vécu de manière héroïque l'expérience de la souffrance, en la transformant en un jardin de bonheur dans l'attente de la vie éternelle. Car Dieu est l'unique propriétaire de la vraie joie !