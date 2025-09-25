Inscription
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
#Essais

Calendrier 2026

Angelo Comastri

Voici le secret de la joie : accueillir Dieu, Lui faire de la place, c'est-à-dire devenir la pauvre et humble crèche de Bethléem. Il faut donc retirer l'orgueil du coeur, éliminer l'égoïsme, abattre les murs de l'indifférence et du ressentiment. Le cardinal Comastri part de cette vérité - un fondement de notre foi et un pilier de plus de trente ans de son enseignement - pour accompagner chacun tout au long de la nouvelle année. Chaque mois, le calendrier propose une prière et une image d'un Saint différent, parmi les plus marquants, ayant vécu de manière héroïque l'expérience de la souffrance, en la transformant en un jardin de bonheur dans l'attente de la vie éternelle. Car Dieu est l'unique propriétaire de la vraie joie !

Par Angelo Comastri
Chez OasiApp La Pietra d'Angolo

|

Auteur

Angelo Comastri

Editeur

OasiApp La Pietra d'Angolo

Genre

Liturgie des heures

Commenter ce livre

 

Calendrier 2026

Angelo Comastri

Paru le 25/09/2025

36 pages

OasiApp La Pietra d'Angolo

3,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791256451029
© Notice établie par ORB
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
