La référence des observateurs du ciel depuis plus de 20 ans ! Le texte de cette vingt-quatrième édition est superbement illustré de photographies réalisées par l'auteur et par certains des meilleurs astrophotographes de la planète ; il passe en revue, de janvier à décembre, les plus beaux phénomènes astronomiques et les agrémente de conseils pratiques, de rappels mythologiques sur les constellations, d'informations encyclopédiques sur les planètes et les étoiles et d'idées pour observer facilement le ciel en ville ou en pleine nature. Une sélection de rendez-vous avec les planètes, le Soleil et la Lune faciles à observer en 2026 : - Plusieurs dizaines de conjonctions entre la Lune et les planètes. - Des rapprochements très serrés entre les planètes Vénus et Jupiter, Mercure et Jupiter, Mars et Jupiter. - Une éclipse pratiquement totale de Soleil (99 %) visible en France le 12 août (totale dans le nord de l'Espagne). - Une éclipse pratiquement totale de Lune (93 %) visible en France le 28 août. - Treize magnifiques Pleines Lunes à déguster au fil des mois. - Les arches et les piliers de la Voie lactée. - L'observation de la lumière zodiacale et des aurores boréales. Guidé par Guillaume Cannat, même le lecteur néophyte peut profiter de ces paysages célestes en ville et en pleine nature. Le Ciel à l'oeil nu est richement illustré avec plus de 140 images, cartes et schémas. Le site web associé permet aux lecteurs d'obtenir des informations complémentaires, des cartes du ciel à imprimer, des images des astres à haute résolution et des liens utiles pour la pratique du loisir astronomique.