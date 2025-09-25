Petits bonheurs spooky

Retrouve 40 adorables coloriages pour te détendre et plonger dans un univers réconfortant et automnal ! Prends tes feutres et crayons et laisse-toi emporter dans ces petits univers cozy aux couleurs de l'automne et d'Halloween ! Laisse parler votre imagination pour mettre en couleurs les scènes de ce livre de coloriages. Suis les contours épais ou joue avec les effets de lumières pour donner vie aux adorables personnages ! Un livre de coloriages de scènes mignonnes pour passer un moment calme et relaxant.