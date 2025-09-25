Sylvanian Families Mon cherche-et-trouve d'Halloween

Un nouvel album Sylvanian Families aux couleurs d'Halloween ! Bouh ! Halloween est arrivé au village Sylvanian, il est temps de se déguiser et de partir en quête de sucreries en tous genres ! Vingt grandes scènes et plus de 200 éléments à trouver pour plonger dans l'univers foisonnant des Sylvanian Families, le tout aux couleurs d'Halloween, l'une des fêtes préférées des enfants ! Pour plus de moments avec les Sylvanian Families, retrouve également le guide officiel ( Le Monde des Sylvanian Families ), le livre d'histoires ( 15 histoires de famille et d'amitié ), le livre à flaps ( La Fête de Freya ), le cahier de stickers ( Mes stickers de Noël ), les albums ( Joyeux anniversaire, Freya ! et Le secret de Freya ), le Cherche-et-trouve de Pâques et les cahiers d'activités ( Une journée à Sylvanian Land, Le pique-nique de Freya ) !