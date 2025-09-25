Quatre Cassini se sont succédés à la tête de l'astronomie française pendant un siècle et demi. Le premier, Giovanni Domenico, déjà célèbre par ses travaux en Italie, a été appelé par Louis XIV pour prendre en main l'Observatoire de Paris à sa création. Il s'est établi définitivement en France, son nom étant francisé en Jean-Dominique Cassini. Bénéficiant d'une acuité visuelle exceptionnelle, il a découvert quatre satellites de Saturne, la division de l'anneau de cette planète à laquelle on a donné son nom ; il a également déterminé la période de rotation sur eux-mêmes du Soleil, de Mars et de Jupiter et fait la première carte détaillée de la Lune. Cassini est aussi connu pour avoir étudié les occultations des satellites de Jupiter par leur planète, dont l'observation a permis d'établir la longitude de nombreux lieux de la France et du monde entier ainsi que la mesure, pour la première fois, de la vitesse de la lumière. Il fut, comme ses descendants, un pionnier de la cartographie, dont le résultat final est la magnifique Carte des Cassini de la fin du XVIIIe siècle. Les découvertes de Cassini concernant le système de Saturne ont conduit la NASA et l'ESA à donner son nom à la sonde spatiale qui a exploré la planète et ses satellites de 2004 à 2017. Ce sont toutes ces histoires, placées dans le contexte de leur époque, qui font l'objet du présent livre, qui est un ouvrage de référence et inclut une bibliographie très complète, tout en restant accessible au non-spécialiste.