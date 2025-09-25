De nombreuses espèces vivantes sont capables d'émettre de la lumière, par bioluminescence, ou d'en altérer les couleurs, par fluorescence. Chacun connaît les lucioles, ces insectes dansant dans le ciel nocturne, éclairant le paysage de petits points lumineux. Il s'agit là d'un exemple de "lumière vivante" , un phénomène qu'on appelle la bioluminescence. Si la rareté et la magie de ces rencontres laissent penser qu'il s'agit d'un phénomène exceptionnel, il n'en est rien. On trouve de la bioluminescence chez d'innombrables organismes, des bactéries aux requins en passant par les méduses et les champignons. C'est en milieu marin qu'elle connaît son plus grand succès. Dans les profondeurs, là où la lumière du soleil vient à manquer, elle permet à ses habitants de révéler l'invisible, comme la présence d'un prédateur ou celle d'un congénère. Pour nous également, la bioluminescence est pleine de ressources. Lucioles, méduses ou encore bactéries nous ont dotés d'outils moléculaires précieux, utilisés par exemple en médecine. Une invitation à découvrir la diversité des lumières vivantes.