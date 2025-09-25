Inscription
Ferdinand VII

Emilio La Parra

Ferdinand VII (1784-1833) est considéré comme l'un des souverains les plus néfastes de l'histoire de l'Espagne, tant par son caractère, très influençable, déterminé par sa duplicité et sa méfiance envers tout et envers tout le monde, que par ses actions. Autoritaire et cruel, il exerça un pouvoir personnel absolu et réprima toute dissidence. Cela eut pour conséquence, entre autres, la perte de la quasi-totalité des colonies américaines et le déclin de l'Espagne en tant que puissance internationale. En se basant sur de multiples sources et documents, sur les récits de l'époque et sur les interprétations de l'historiographie actuelle, Ferdinand VII. Un roi désiré et détesté- brillant lauréat du XXXe Prix Comillas d'histoire, biographie et mémoires en 2018 - retrace la biographie de ce monarque contradictoire, mythifié par certains de ses contemporains, qui en firent un roi vertueux et innocent, et détesté au même moment par presque tout le monde. Son règne marqua la fin d'une époque et le début de la politique moderne de l'Espagne.

Par Emilio La Parra
Chez PU Rennes

Auteur

Emilio La Parra

Editeur

PU Rennes

Genre

Espagne

Ferdinand VII

Emilio La Parra

Paru le 25/09/2025

PU Rennes

30,00 €

9782753598614
