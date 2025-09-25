De Hiroshima à Fukushima

Dès 1955, les dirigeants japonais choisissent de développer le nucléaire civil alors que deux villes du pays ont été atomisées. Comment un tel choix politique a-t-il pu être fait sur un territoire, le Japon, dont on connaît par ailleurs l'extrême sismicité ? Les noms de Hiroshima et de Fukushima sont connus du monde entier et symbolisent chacun une catastrophe liée à la question nucléaire. Si ces catastrophes sont bien différentes (bombardement d'un côté, accident de l'autre), elles ont de nombreux points communs, non seulement dans leurs conséquences (destruction d'un espace, radioactivité, géographie et société bouleversées) mais aussi dans leur genèse. Les livres sur Hiroshima essaient généralement de savoir si une autre issue pour mettre fin à la guerre aurait été possible, quand ceux sur Fukushima restent souvent à un niveau descriptif des événements, nécessaire, mais insuffisant. Dans cet essai, mêlant géohistoire et géopolitique, Philippe Pelletier analyse la logique qui lie ces deux catastrophes. Il s'attaque aux causes profondes de ces drames nucléaires : les stratégies politiques à l'oeuvre, les collusions avec la mafia, les enjeux économiques et industriels. Soulignant le lien entre nucléaire civil et militaire, l'auteur éclaire notamment cette logique au travers du concept de guerre. Question politiquement chaude, l'usage du nucléaire est traité ici à travers le cas du Japon en s'appuyant très largement sur des sources japonaises peu connues en France. Cependant, à travers ce cas précis, c'est bien une réflexion universelle qu'il s'agit de mener à l'heure où la lutte contre les gaz à effet de serre semble faire du nucléaire la réponse à tous nos problèmes.