L'évaluation

Raphaël Pasquini, Pasquini Raphael

ActuaLitté
Evaluer et noter : pour quelles finalités ? L'évaluation scolaire est au coeur de l'expérience éducative. Située culturellement, socialement et historiquement, elle s'ancre dans le vécu d'élèves et va ensuite influencer les pratiques d'évaluation des enseignants et des formateurs, pour le meilleur et parfois, hélas, pour le pire. Porteuse de nombreux mythes, l'évaluation fait régulièrement débat. Pour les uns , elle consiste simplement à noter. Pour les autres , elle est un outil au service des apprentissages de tous les élèves, au quotidien. A ce titre, elle peut prendre de multiples formes qui demandent à être théorisées et exemplifiées. Si chacun a un avis sur l'évaluation et ses différentes modalités, il importe donc que la recherche académique s'empare de ce sujet pour poser les conditions d'une évaluation cohérente et exigeante. Cet ouvrage traite de nombreuses idées répandues dans la communauté éducative pour les passer au crible de la recherche actuelle : " Pratiquer l'évaluation diagnostique est une perte de temps ", " L'évaluation formative est peu utile car elle ne compte pas ", " L'idéal serait une école sans note ", " C'est en évaluant que l'on apprend à évaluer "... Il en ressort de précieuses mises au point , appuyées par des études de référence , mais aussi des exemples concrets pour questionner notre regard et nos pratiques d'évaluation.

Par Raphaël Pasquini, Pasquini Raphael
Chez Retz

|

Auteur

Raphaël Pasquini, Pasquini Raphael

Editeur

Retz

Genre

Pédagogie

L'évaluation

Raphaël Pasquini, Pasquini Raphael

Paru le 25/09/2025

192 pages

Retz

10,00 €

9782725648460
