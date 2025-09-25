L'odorat des chevaux

Initiez vous pas à pas au travail olfactif avec les chevaux. Ce livre est le premier guide pratique entièrement consacré à l'utilisation de l'odorat dans l'éducation et le bien-être des chevaux domestiques. Il montre comment stimuler leur sens olfactif peut enrichir leur quotidien, renforcer leur équilibre émotionnel et améliorer la relation avec l'humain. En rendant accessibles les connaissances scientifiques actuelles sur le fonctionnement du nez, du cerveau et du corps du cheval, Rachaël Draaisma explique comment les odeurs peuvent devenir un outil puissant pour favoriser l'apprentissage, la confiance et la socialisation de celui-ci. Grâce à une progression pédagogique, des explications simples et des exercices illustrés, vous apprendrez à : - encourager le cheval à explorer activement son environnement, - proposer des jeux de pistage olfactif sur différents types de sols, - l 'entraîner à suivre des traces menant à de la nourriture... ou même à retrouver une personne ! Que vous soyez vétérinaire, comportementaliste, professionnel du milieu équin ou cavalier amateur, ce livre vous accompagne étape par étape pour découvrir et mettre en pratique cette approche sensorielle innovante. Rachaël Draaisma est spécialiste du comportement équin et canin. Elle travaille depuis de nombreuses années sur la communication, le langage corporel et les signaux de stress chez les animaux. Conférencière et formatrice internationale, elle est l'autrice d'ouvrages de référence traduits dans plusieurs langues, dont Langage corporel et signaux d'apaisement chez les chevaux, également aux éditions Vigot. Son travail repose sur l'observation fine, la rigueur scientifique et une volonté constante de créer des ponts entre la recherche et la pratique sur le terrain.