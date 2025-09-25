Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

L'odorat des chevaux

Rachaël Draaisma, Turid Rugaas, Anne Perfumo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Initiez vous pas à pas au travail olfactif avec les chevaux. Ce livre est le premier guide pratique entièrement consacré à l'utilisation de l'odorat dans l'éducation et le bien-être des chevaux domestiques. Il montre comment stimuler leur sens olfactif peut enrichir leur quotidien, renforcer leur équilibre émotionnel et améliorer la relation avec l'humain. En rendant accessibles les connaissances scientifiques actuelles sur le fonctionnement du nez, du cerveau et du corps du cheval, Rachaël Draaisma explique comment les odeurs peuvent devenir un outil puissant pour favoriser l'apprentissage, la confiance et la socialisation de celui-ci. Grâce à une progression pédagogique, des explications simples et des exercices illustrés, vous apprendrez à : - encourager le cheval à explorer activement son environnement, - proposer des jeux de pistage olfactif sur différents types de sols, - l 'entraîner à suivre des traces menant à de la nourriture... ou même à retrouver une personne ! Que vous soyez vétérinaire, comportementaliste, professionnel du milieu équin ou cavalier amateur, ce livre vous accompagne étape par étape pour découvrir et mettre en pratique cette approche sensorielle innovante. Rachaël Draaisma est spécialiste du comportement équin et canin. Elle travaille depuis de nombreuses années sur la communication, le langage corporel et les signaux de stress chez les animaux. Conférencière et formatrice internationale, elle est l'autrice d'ouvrages de référence traduits dans plusieurs langues, dont Langage corporel et signaux d'apaisement chez les chevaux, également aux éditions Vigot. Son travail repose sur l'observation fine, la rigueur scientifique et une volonté constante de créer des ponts entre la recherche et la pratique sur le terrain.

Par Rachaël Draaisma, Turid Rugaas, Anne Perfumo
Chez Vigot

|

Auteur

Rachaël Draaisma, Turid Rugaas, Anne Perfumo

Editeur

Vigot

Genre

Ethologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'odorat des chevaux par Rachaël Draaisma, Turid Rugaas, Anne Perfumo

Commenter ce livre

 

L'odorat des chevaux

Rachaël Draaisma trad. Anne Perfumo

Paru le 25/09/2025

252 pages

Vigot

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782711427475
9782711427475
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.