Vie de sainte Fleur

Au gré de l'époque moderne et contemporaine, le culte de nombreux saints locaux, malmené par les conditions politiques et économiques, comme l'exode rural ou les progrès de la médecine, a peu à peu disparu. Malgré cela, certains pèlerinages et dévotions ont perduré. C'est le cas du culte de sainte Fleur, personnalité du xive siècle fêtée le 5 octobre. Fleur de Corbie a connu une renommée qui a non seulement persisté localement mais qui s'est répandue hors du Quercy, pour gagner l'Auvergne, le Limousin, le Rouergue, le Périgord, la Gascogne et Montpellier. On a confié à sainte Fleur des causes très variées. Le culte populaire de cette humble religieuse quercynoise, hospitalière de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dans l'Hôpital-Beaulieu d'Issendolus, est à ne pas confondre avec celui de trois autres saintes appelées Fleur, qui ont vécu à des époques antérieures. Modèle de vertu et de dévouement, elle fut une grande mystique, favorisée notamment d'extases durant la communion.