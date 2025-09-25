Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Vie de sainte Fleur

Dominique Sabourdin-Perrin, D. Sabourdin-perrin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au gré de l'époque moderne et contemporaine, le culte de nombreux saints locaux, malmené par les conditions politiques et économiques, comme l'exode rural ou les progrès de la médecine, a peu à peu disparu. Malgré cela, certains pèlerinages et dévotions ont perduré. C'est le cas du culte de sainte Fleur, personnalité du xive siècle fêtée le 5 octobre. Fleur de Corbie a connu une renommée qui a non seulement persisté localement mais qui s'est répandue hors du Quercy, pour gagner l'Auvergne, le Limousin, le Rouergue, le Périgord, la Gascogne et Montpellier. On a confié à sainte Fleur des causes très variées. Le culte populaire de cette humble religieuse quercynoise, hospitalière de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dans l'Hôpital-Beaulieu d'Issendolus, est à ne pas confondre avec celui de trois autres saintes appelées Fleur, qui ont vécu à des époques antérieures. Modèle de vertu et de dévouement, elle fut une grande mystique, favorisée notamment d'extases durant la communion.

Par Dominique Sabourdin-Perrin, D. Sabourdin-perrin
Chez Salvator

|

Auteur

Dominique Sabourdin-Perrin, D. Sabourdin-perrin

Editeur

Salvator

Genre

Vie des saints

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vie de sainte Fleur par Dominique Sabourdin-Perrin, D. Sabourdin-perrin

Commenter ce livre

 

Vie de sainte Fleur

Dominique Sabourdin-Perrin, D. Sabourdin-perrin

Paru le 25/09/2025

160 pages

Salvator

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782706730085
9782706730085
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.