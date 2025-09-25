Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Fixation d'un vertige

Jennifer Grousselas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce recueil de poèmes, composé de trois sections, "Fugues" , "Cycles" et "Geste" , peut se lire comme une quête existentielle. "Fugues" s'ouvre sur un parcours individuel empreint de désespoir qui va multiplier les tentatives de salut, finissant par entrevoir un point de fuite et la perspective d'un horizon. La section "Cycles" voit, dans le grand cycle de la vie, la mort comme principe nécessaire à toute renaissance, tout en subissant le retour du même. Enfin, "Geste" puise dans le destin collectif des peuples, non sans échecs et interruptions de la voix. C'est in fine la parole-mémoire poétique elle-même qui maintient en vie un récit, permet l'existence des "je" par le "nous" , et porte le poème de l'humanité.

Par Jennifer Grousselas
Chez Sans escale

|

Auteur

Jennifer Grousselas

Editeur

Sans escale

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fixation d'un vertige par Jennifer Grousselas

Commenter ce livre

 

Fixation d'un vertige

Jennifer Grousselas

Paru le 23/09/2025

80 pages

Sans escale

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782491438395
9782491438395
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.