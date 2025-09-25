Fixation d'un vertige

Ce recueil de poèmes, composé de trois sections, "Fugues" , "Cycles" et "Geste" , peut se lire comme une quête existentielle. "Fugues" s'ouvre sur un parcours individuel empreint de désespoir qui va multiplier les tentatives de salut, finissant par entrevoir un point de fuite et la perspective d'un horizon. La section "Cycles" voit, dans le grand cycle de la vie, la mort comme principe nécessaire à toute renaissance, tout en subissant le retour du même. Enfin, "Geste" puise dans le destin collectif des peuples, non sans échecs et interruptions de la voix. C'est in fine la parole-mémoire poétique elle-même qui maintient en vie un récit, permet l'existence des "je" par le "nous" , et porte le poème de l'humanité.