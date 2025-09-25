Kiara, diamant écorché par le sang Tome 1 . Edition collector

Pour les fêtes, découvrez le collector du premier tome de la trilogie de dark romance qui a réuni plus de 30 millions de lecteurs sur Wattpad et qui s'est vendu à 100 000 exemplaires GfK. Edition cartonnée jaspée et illustrée ! Elevée pour tuer, Kiara se retrouve liée à Amir Ben Khalif, l'un des plus puissants mafieux du pays. Ils ont tous deux été poussés à devenir des machines de guerre ; leur rencontre fera donc des étincelles. Problème : Kiara doit découvrir le secret d'Amir, et Amir souhaite se servir de Kiara pour parvenir à ses fins. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour accomplir leur mission ? Kiara doit connaître les intentions d'Amir Ben Khalif, un caïd qui inspire respect et crainte à tous les gangs. Mais, lorsqu'Amir croise la jeune femme, c'est l'explosion : deux machines de guerre psychotiques qui se détestent autant qu'elles s'attirent. Amir est lancé dans une quête qui mettrait à mal toutes les organisations criminelles internationales. Kiara est malgré elle impliquée dans cette quête périlleuse. Leur avenir commun est à présent scellé même s'ils ne le savent pas encore...