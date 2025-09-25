Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Kiara, diamant écorché par le sang Tome 1 . Edition collector

Hazel Diaz, Xixatan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour les fêtes, découvrez le collector du premier tome de la trilogie de dark romance qui a réuni plus de 30 millions de lecteurs sur Wattpad et qui s'est vendu à 100 000 exemplaires GfK. Edition cartonnée jaspée et illustrée ! Elevée pour tuer, Kiara se retrouve liée à Amir Ben Khalif, l'un des plus puissants mafieux du pays. Ils ont tous deux été poussés à devenir des machines de guerre ; leur rencontre fera donc des étincelles. Problème : Kiara doit découvrir le secret d'Amir, et Amir souhaite se servir de Kiara pour parvenir à ses fins. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour accomplir leur mission ? Kiara doit connaître les intentions d'Amir Ben Khalif, un caïd qui inspire respect et crainte à tous les gangs. Mais, lorsqu'Amir croise la jeune femme, c'est l'explosion : deux machines de guerre psychotiques qui se détestent autant qu'elles s'attirent. Amir est lancé dans une quête qui mettrait à mal toutes les organisations criminelles internationales. Kiara est malgré elle impliquée dans cette quête périlleuse. Leur avenir commun est à présent scellé même s'ils ne le savent pas encore...

Par Hazel Diaz, Xixatan
Chez New rules

|

Auteur

Hazel Diaz, Xixatan

Editeur

New rules

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kiara, diamant écorché par le sang Tome 1 . Edition collector par Hazel Diaz, Xixatan

Commenter ce livre

 

Kiara, diamant écorché par le sang Tome 1 . Edition collector

Hazel Diaz

Paru le 25/09/2025

790 pages

New rules

28,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488109093
9782488109093
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.