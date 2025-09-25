L'Europe de l'Est n'existe pas

Dépasser les vieux clichés et repenser notre rapport à ces pays essentiels On parle encore d'" Europe de l'Est ", mais cette idée est un héritage trompeur de la guerre froide imposé par Staline. Contrairement au mythe de Yalta, le partage du continent ne fut pas un accord, mais une imposition brutale de l'URSS. La Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie (aujourd'hui République tchèque et Slovaquie), la Roumanie ou encore la Bulgarie ont ainsi été forcées de vivre sous le joug communiste. Après la chute du communisme en 1989, ces pays ont repris leur destin en main, mais en France, ils restent souvent perçus à travers de vieux clichés. Beaucoup ignorent que la Pologne est devenue la sixième économie d'Europe et que l'Estonie, tout comme l'Ukraine, est à la pointe de la cybersécurité. Ces pays, souvent perçus en France comme " en retard " sont en réalité des acteurs essentiels de la résilience européenne. L'essai d'Arthur Kenigsberg fait l'analyse de ces incompréhensions et de leurs conséquences afin de briser les stéréotypes et tracer une voie vers les opportunités françaises dans la région. Avec la guerre en Ukraine, ces territoires sont devenus un enjeu crucial pour l'avenir de l'Europe.