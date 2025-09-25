Inscription
#Beaux livres

Votre collection de montres mécaniques

Nicolas Esposito

ActuaLitté
La passion des mécanismes d'exception Dédié aux amoureux de montres mécaniques, qu'ils soient déjà possesseurs d'une série de modèles choisis avec soin ou collectionneurs en devenir, cet ouvrage revu et mis à jour avec de nouveaux modèles offre plusieurs portes d'entrée pour organiser une collection de montres. Marques, coups de coeur, modèles complémentaires, couleurs ou complications... Nicolas Esposito propose plusieurs approches afin de permettre à chacun de créer sa propre feuille de route et de déterminer les critères de sa collection. Richement illustré de modèles allant de gamme de prix très abordables jusqu'aux montres de légende et iconiques, ce livre présente également, en guise de point de départ, plusieurs exemples de collections sous forme de fiches détaillées. Il est enrichi d'interviews de designers, de vendeurs ou de fabricants, mais aussi d'informations historiques ou de précisions sur les marques.

Par Nicolas Esposito
Chez Eyrolles

|

Auteur

Nicolas Esposito

Editeur

Eyrolles

Genre

Bijouterie, horlogerie

Votre collection de montres mécaniques

Nicolas Esposito

Paru le 09/10/2025

Eyrolles

38,00 €

ActuaLitté
9782416021107
