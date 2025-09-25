Mes techniques de couture

300 questions/réponses pour arrêter de galérer sur ses projets de couture et acquérir des techniques de pro Vous êtes un couturier ou une couturière débutant ou plus expérimenté, vous butez trop souvent sur des difficultés agaçantes, voire décourageantes, lors de vos projets de couture, que ce soit dans les étapes amont de préparation, ou en cours de montage ou de finitions. Vous rêveriez d'avoir un professeur bienveillant à côté de vous pour vous donner les petits " trucs " qui vous débloqueraient de certaines situations parfois inextricables. Construit sous forme de 300 questions/réponses classées par thèmes, cet ouvrage apporte des solutions pratiques à tous ces problèmes que rencontrent les couturiers et couturières au quotidien, avec des focus techniques précis et de nombreuses astuces issues de l'expérience d'enseignement de l'autrice. Cette nouvelle édition a été enrichie d'environ 50 nouvelles questions, notamment autour des cols, des poches et de l'organisation de l'atelier, ainsi que de nombreux compléments et photos à l'ensemble des 250 questions de la première édition.