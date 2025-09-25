Inscription
#Essais

Finitions naturelles pour bois de bardage

Nathalie Boisseau

Cet ouvrage propose de (re)découvrir trois finitions qui protègent naturellement et efficacement les bois de bardage : la technique du bois brûlé, originaire du Japon, qui suscite un engouement mondial et fait ses preuves depuis près de quatre siècles (le bois brûlé est un matériau durable, et même ignifuge ! ) ; la peinture suédoise, naturelle et écologique, qui magnifie les ocres et les terres colorantes tout en protégeant durablement le bois ; la peinture au goudron végétal, qui met en valeur les bardages grâce à ses finitions authentiques, mates et profondes. Ce guide présente des savoir-faire ancestraux, écologiques, accessibles à tous y compris aux autoconstructeurs débutants. De ses origines historiques à sa mise en oeuvre dans les réalisations d'aujourd'hui, chaque technique est présentée de façon détaillée : principe, recette, spécificités... , puis accompagnée d'un ou plusieurs pas-à-pas pour permettre à chacun une application concrète, directement chez soi. De nombreuses photographies illustrent l'ouvrage ainsi que des conseils issus de cas concrets d'autoconstructeurs, d'architectes, d'artisans et même de formateurs d'écoles spécialisées dans ces techniques de construction historiques, car la réappropriation aisée et la perpétuation de ces savoir-faire anciens n'a jamais autant été au goût du jour.

Chez Eyrolles

Genre

Bricolage

Paru le 25/09/2025

20,00 €

9782416019722
© Notice établie par ORB
