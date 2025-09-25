Inscription
Disparition mystérieuse en Laponie

Nicolas Bonnefoy, Benjamin Kalaszi

Et si le 1er décembre marquait le début d'une aventure au coeur de la Laponie sauvage ? Sept ans après la mort de ses parents, Théo retourne enfin dans le chalet familial de Chamonix. Il n'imagine pas que ce retour aux sources va bouleverser sa vie. Lorsqu'il apprend la disparition d'Alice, son amie d'enfance devenue archéologue, dans les confins glacés de la Laponie, il n'hésite pas une seconde : il part à sa recherche. Ce qu'il découvre sur place dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer : une expédition mystérieuse, des glyphes oubliés, une civilisation disparue, des mercenaires aux intentions troubles... et un peuple qui croit à l'existence d'une cité sacrée enfouie sous la neige depuis des siècles. Chaque jour de décembre, ouvrez un nouveau chapitre et résolvez une nouvelle énigme. Oserez-vous percer les secrets du chemin de Tuonela ? Il vous faudra : Un crayon et une gomme pour résoudre les énigmes qui vous attendent ! + EN CADEAU, 1 GRAND POSTER ILLUSTRE

Par Nicolas Bonnefoy, Benjamin Kalaszi
Chez First

Auteur

Nicolas Bonnefoy, Benjamin Kalaszi

Editeur

First

Genre

Jeux

Disparition mystérieuse en Laponie

Nicolas Bonnefoy

Paru le 25/09/2025

First

18,95 €

9782412103012
© Notice établie par ORB
