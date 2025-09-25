Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Lies & Vices

Marine Stiles

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une romance Dark Academia intense, où les règles du jeu ne sont pas celles que l'on croit. Jeux de pouvoir, faux-semblants, secrets... Franchissez les grilles de la Redwood Academy. Les règles de la Redwood Academy, cet établissement discret où les familles riches et puissantes envoient leurs enfants à problèmes, Ellie les connait. Pas parce que ses parents baignent dans l'argent et le luxe, mais parce que sa mère adoptive en est la directrice. Elle mène une vie plutôt solitaire et affronte au jour le jour le mépris des autres étudiants. Ace Jones, le roi du campus, est l'un de ses bourreaux. Tout prétexte est bon pour lui rappeler qu'elle n'appartient pas à son monde. Pour ne rien arranger, Ace est l'ennemi juré du frère aîné d'Ellie. Quand Ace change de comportement et commence à lui tourner autour, Ellie se méfie. Ils se détestent... Alors que lui veut-il vraiment ? Pour comprendre à quel jeu tordu il s'adonne, elle va devoir plonger au coeur des secrets de Redwood, quitte à affronter des vérités qu'elle n'est peut-être pas prête à entendre. A la Redwood Academy, le vice est roi. Faux-semblants, jeux de pouvoir et manipulation : tous les coups sont permis !

Par Marine Stiles
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Marine Stiles

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lies & Vices par Marine Stiles

Commenter ce livre

 

Lies & Vices

Marine Stiles

Paru le 25/09/2025

300 pages

Alter Real éditions

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385754921
9782385754921
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.