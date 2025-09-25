Lies & Vices

Une romance Dark Academia intense, où les règles du jeu ne sont pas celles que l'on croit. Jeux de pouvoir, faux-semblants, secrets... Franchissez les grilles de la Redwood Academy. Les règles de la Redwood Academy, cet établissement discret où les familles riches et puissantes envoient leurs enfants à problèmes, Ellie les connait. Pas parce que ses parents baignent dans l'argent et le luxe, mais parce que sa mère adoptive en est la directrice. Elle mène une vie plutôt solitaire et affronte au jour le jour le mépris des autres étudiants. Ace Jones, le roi du campus, est l'un de ses bourreaux. Tout prétexte est bon pour lui rappeler qu'elle n'appartient pas à son monde. Pour ne rien arranger, Ace est l'ennemi juré du frère aîné d'Ellie. Quand Ace change de comportement et commence à lui tourner autour, Ellie se méfie. Ils se détestent... Alors que lui veut-il vraiment ? Pour comprendre à quel jeu tordu il s'adonne, elle va devoir plonger au coeur des secrets de Redwood, quitte à affronter des vérités qu'elle n'est peut-être pas prête à entendre. A la Redwood Academy, le vice est roi. Faux-semblants, jeux de pouvoir et manipulation : tous les coups sont permis !