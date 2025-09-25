Inscription
#Roman francophone

Au pair et plus si affinités

Tessa Bailey, Elise Giband

Un joueur de hockey austère. Une fille au pair solaire. Une cohabitation à hauts risques. Seules deux choses comptent dans la vie de Burgess Abraham : sa carrière dans le hockey et sa fille. Capitaine redouté des Bearcats de Boston, le père célibataire fait trembler tout le monde sur son passage. Y compris Tallulah, sa fille au pair encore hantée par son passé. Jeune, spontanée et pleine de vie, elle est son parfait contraire, et pourtant, elle ne cesse de l'intriguer. Lorsque la jeune femme lui propose de l'aider à retrouver une vie sociale, Burgess saute sur l'occasion, sans penser que cette expérience deviendrait un véritable calvaire... Non seulement Tallulah le pousse hors de sa zone de confort, ce qu'il déteste, mais plus il la côtoie, plus les défenses qu'il a érigées autour de son coeur commencent à tomber. Entre frisson et découverte, le joueur de hockey austère et la fille au pair solaire arriveront-ils ensemble à vaincre leurs démons ? Traduit de l'anglais par Elise Giband RESERVE A UN PUBLIC AVERTI

Tessa Bailey, Elise Giband
Roncière

|

Auteur

Tessa Bailey, Elise Giband

Editeur

Roncière

Genre

Romance sexy

Au pair et plus si affinités

Tessa Bailey trad. Elise Giband

25/09/2025

432 pages

Roncière

19,90 €

9782385662264
