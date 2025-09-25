Inscription
Boo a peur du noir

Alex Willmore, Sara Conway

ActuaLitté
Un livre tendre pour parler de la peur du noir et apprendre à la surmonter. Boo est un petit fantôme timide. Ce jour-là, il est prêt pour Halloween... mais il a terriblement peur du noir ! Voilà une chose impensable : les fantômes ne peuvent pas avoir peur du noir... n'est-ce pas ? Alors, Boo demande de l'aide à ses amis. Va-t-il réussir à surmonter sa peur ? Une histoire délicieuse, qui enseigne l'empathie et le pouvoir de l'amitié. Comme une veilleuse, la couverture phosphorescente brille dans le noir.

Alex Willmore, Sara Conway
1, 2, 3 Soleil !

Auteur

Alex Willmore, Sara Conway

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Tout-carton

Boo a peur du noir

Alex Willmore, Sara Conway

Paru le 25/09/2025

32 pages

1, 2, 3 Soleil !

10,00 €

9782384535347
