Boo a peur du noir

Un livre tendre pour parler de la peur du noir et apprendre à la surmonter. Boo est un petit fantôme timide. Ce jour-là, il est prêt pour Halloween... mais il a terriblement peur du noir ! Voilà une chose impensable : les fantômes ne peuvent pas avoir peur du noir... n'est-ce pas ? Alors, Boo demande de l'aide à ses amis. Va-t-il réussir à surmonter sa peur ? Une histoire délicieuse, qui enseigne l'empathie et le pouvoir de l'amitié. Comme une veilleuse, la couverture phosphorescente brille dans le noir.