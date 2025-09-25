Inscription
#Imaginaire

Le secret de Terre creuse

Samuel Rouget, Lucile Leca, Cecilia Lapeze

- Une trilogie à l'univers merveilleux d'une grande richesse. - Une héroïne attachante, courageuse et curieuse en quête d'identité. - Des thèmatiques fortes abordées avec subtilité : solidarité entre les peuples, quête des origines, censure, violence intrafamiliale. Accompagnée d'Atshakak et de Grand-Père, Naalisse accepte la mission que lui confient les Soeurs du Reflet, ces chevaleresses masquées aux armures multicolores. Ensemble elles doivent découvrir l'entrée de la Terre Creuse, retrouver les animaux disparus et obtenir leur pardon. Une quête qui en cache une autre, plus intime, puisqu'en s'enfonçant dans les tréfonds du monde, Naalisse espère également retrouver sa mère et comprendre, enfin, ce qui la lie aux Sept Miroirs. Et elle doit faire vite, car lancés à ses trousses par le Roi aux yeux noirs, le capitaine Prius et sa horde d'assassins ne laissent aucun répit à notre héroïne. Mais le vrai danger vient-il vraiment de la surface ? Car dans les profondeurs, loin des créatures soumises que chacun s'était imaginé, les animaux pourraient bien être devenus pires que les hommes...

Par Samuel Rouget, Lucile Leca, Cecilia Lapeze
Chez Gulf Stream

|

Auteur

Samuel Rouget, Lucile Leca, Cecilia Lapeze

Editeur

Gulf Stream

Genre

Mondes fantastiques

Le secret de Terre creuse

Samuel Rouget

Paru le 25/09/2025

424 pages

Gulf Stream

18,50 €

9782383494805
